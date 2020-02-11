Львов не удержал победу над армянским Лори, Колос уступил казахскому Жетысу: спарринги клубов УПЛ

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

Товарищеские матчи

Львов – Лори – 1:1

Гол в составе Львова: Велвес, 25 (пен.)

Колос – Жетысу – 0:1

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Львов в своем последнем матче на турецких сборах встречался с армянским Лори. "Сине-золотые" сумели выйти вперед в середине первого тайма – бразильский полузащитник Велвес отличился с пенальти. Однако удержать победный счет команде не удалось. За семь минут до конца матча Львов все-таки пропустил.

Уже завтра, 12 февраля, львовяне отправятся в родной город и после двух выходных начнут подготовку к первому матчу чемпионата – на выезде против Олимпика 22 февраля.

Колос в своем третьем поединке на втором сборе сыграл против казахского Жетысу. Пятая команда казахской Премьер-Лиги в середине тайма воспользовалась ошибкой опытного полузащитника "хлеборобов" Евгения Задои и вышла вперед.

В целом вся игра прошла в равной борьбе с небольшим количеством голевых моментов. Как следствие, подопечные Руслана Костышина не сумели создать настоящей опасности у ворот соперника и команда с Талдыкургана праздновала минимальную победу. Свой следующий контрольный матч Колос сыграет уже завтра, 12 февраля, против узбекского Навбахора.

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