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Меликян назвал проблемные позиции Львова, над которыми клуб будет работать на трансферном рынке

15 января 12:57 102 Читати українською
Меликян назвал проблемные позиции Львова, над которыми клуб будет работать на трансферном рынке
Егише Меликян / Фото из открытых источников

Главный тренер Львова Егише Меликян рассказал о комплектации команды перед началом второй части сезона.

"Левый центральный, левый защитник, "десятка", опорник, также надеемся на нападение. Хватает позиций, где нужно укрепляться. Что-то получилось, где-то еще ждем, находимся в процессе", – сказал Меликян в комментарии каналу Футбол.

Нашим конкурентам повезло, что УПЛ ушла на зимний перерыв, – тренер Львова Меликян

Напомним, футболисты Львова вышли из отпуска ограниченным составом – пока что тренируются только украинские игроки. Кроме того, клуб могут покинуть несколько игроков, среди которых двое бразильских легионеров. 24 января команда планирует отправиться на сбор в Турцию.

Ранее в клубе заявляли о пяти контрольных поединках во время зимних сборов и даже называли двух потенциальных спарринг-партнеров, с которыми удалось договориться. Это софийский Левски, поединок с которым должен состояться 3 февраля и словенская Мура, игра с которой запланирована на 9 февраля.

Напомним, на зимнюю паузу львовяне пошли на десятой строчке, набрав 15 очков.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Зимние сборы Львов Львов Егише Меликян Егише Меликян
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