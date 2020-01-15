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Мелікян назвав проблемні позиції Львова, над якими працюватимуть на трансферному ринку

15 січня 12:57 417 Читать на русском
Мелікян назвав проблемні позиції Львова, над якими працюватимуть на трансферному ринку
Єгіше Мелікян / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян розповів про комплектацію команди перед початком другої частини сезону.

"Лівий центральний, лівий захисник, "десятка", опорник, також сподіваємось на напад. Вистачає позицій, де потрібно зміцнюватися. Щось вийшло, десь ще чекаємо, перебуваємо в процесі", – сказав Мелікян у коментарі каналу Футбол.

Нашим конкурентам пощастило, що УПЛ пішла на зимову перерву, – тренер Львова Мелікян

Нагадаємо, футболісти Львова вийшли з відпустки обмеженим складом – поки-що тренуються лише українські гравці. Окрім того, клуб можуть покинути кілька гравців, серед яких двоє бразильських легіонерів. 24 січня команда планує вирушити на збір до Туреччини.

Раніше у клубі заявляли про п’ять контрольних поєдинків під час зимових зборів і навіть називали двох потенційних спаринг-партнерів, з якими вдалось домовитись. Це софійський Левскі, поєдинок з яким має відбутись 3 лютого і словенська Мура, гра з якою запланована на 9 лютого.

Нагадаємо, на зимову паузу львів’яни пішли на десятій сходинці, набравши 15 очок.

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