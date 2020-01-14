Игроки Львова вышли из отпуска

Еще один клуб УПЛ начал подготовку ко второй части сезона.

Футболисты Львова 14 января вернулись из зимнего отпуска, сообщает издание Zbirna.com. В ближайших планах команды – тщательный медосмотр и возвращение к тренировочному процессу.

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Пока Егише Меликян может "оперировать" только 14-ю футболистами. Однако, уже в ближайшее время в расположение должны вернуться и другие игроки, которые находятся на контракте. Поэтому, 24 января команда планирует отправиться на сбор в Турцию.

Ранее в клубе заявляли о пяти контрольных поединках во время зимних сборов и даже называли двух потенциальных спарринг-партнеров, с которыми удалось договориться. Это софийский Левски, поединок с которым должен состояться 3 февраля и словенская Мура, игра с которой запланирована на 9 февраля.

Напомним, на зимнюю паузу львовяне пошли на десятой строчке, набрав 15 очков.

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