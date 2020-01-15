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Львов могут покинуть двое бразильцев

15 января 11:47 182 Читати українською
Львов могут покинуть двое бразильцев
Мартан / ФК Львов

Украинские клубы продолжают укомплектовывать свои составы при подготовке ко второй части сезона.

Бразильские полузащитники Львова Педро Феррейра и Мартан скорее всего покинут "горожан", сообщает Футбол NEWS. Оба легионеры оставят город Льва уже в зимнее трансферное окно.

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Напомним, Мартан проводит во Львове второй сезон и успел сыграть за "сине-золотых" в 15 матчах. Его контракт действует до конца июня 2022 года. В то же время Педро, согласно договора, должен носить футболку Львова до конца 2023 года. 21-летний бразилец успел сыграть за "горожан" 13 матчей и забить один гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает каждого из игроков примерно в полмиллиона евро.

К слову, на зимнюю паузу львовяне пошли на десятой строчке, набрав 15 очков.

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