toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Нашим конкурентам повезло, что УПЛ ушла на зимний перерыв, – тренер Львова Меликян

11 января 20:31 121 Читати українською
Нашим конкурентам повезло, что УПЛ ушла на зимний перерыв, – тренер Львова Меликян
Егише Меликян / фото из открытых источников

Главный тренер Львова Егише Меликян подытожил первые месяцы своей работы в галицком клубе.

"Я пришел после поражения от Миная в Кубке Украины. Наша команда не могла противостоять даже клубу Первой лиги. А в последних двух матчах шестая и седьмая команды УПЛ не смогли получить от нас то, чего хотели. Я могу сказать, что им повезло. По факту – это уже прогресс. Это командные действия.

Львов назвал соперников на первом сборе в Турции

В индивидуальном плане игроки стали прогрессировать вдвое быстрее, показывать свои возможности. Команда набрала хорошую физическую форму. Нашим конкурентам повезло, что чемпионат ушел на зимний перерыв.

Я хотел бы, чтобы в команде была конкуренция, по два игрока на позицию. У нас задача – еврокубки, но для этого нужно много работать. У нас сильные конкуренты с хорошим подбором игроков", – цитирует Меликяна официальный сайт Львова.

Напомним, что на зимний перерыв Львов ушел на 10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?

blog_ava
Буяльский сравнил новичка Динамо с бывшей звездой клуба
17 января
808
Теги
Львов Львов Егише Меликян Егише Меликян
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
25
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук