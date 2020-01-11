Нашим конкурентам повезло, что УПЛ ушла на зимний перерыв, – тренер Львова Меликян

Главный тренер Львова Егише Меликян подытожил первые месяцы своей работы в галицком клубе.

"Я пришел после поражения от Миная в Кубке Украины. Наша команда не могла противостоять даже клубу Первой лиги. А в последних двух матчах шестая и седьмая команды УПЛ не смогли получить от нас то, чего хотели. Я могу сказать, что им повезло. По факту – это уже прогресс. Это командные действия.

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В индивидуальном плане игроки стали прогрессировать вдвое быстрее, показывать свои возможности. Команда набрала хорошую физическую форму. Нашим конкурентам повезло, что чемпионат ушел на зимний перерыв.

Я хотел бы, чтобы в команде была конкуренция, по два игрока на позицию. У нас задача – еврокубки, но для этого нужно много работать. У нас сильные конкуренты с хорошим подбором игроков", – цитирует Меликяна официальный сайт Львова.

Напомним, что на зимний перерыв Львов ушел на 10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.

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