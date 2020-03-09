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Мелікян – про львівське дербі: Місто не програло – це вже добре

17:31 125 Читать на русском
Мелікян – про львівське дербі: Місто не програло – це вже добре
Єгіше Мелікян / фото: Карпати

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян прокоментував нічию з Карпатами (0:0) в рамках 22-го туру УПЛ.

 

"Ми засмучені, тому що хотіли здобути перемогу. Радує те, що взяли одне очко, але на душі сумно, тому що у команди є дух переможця, ми хотіли виграти. У нас не вийшло це зробити через те, що Карпати грали вдома в минулому турі, а ми на виїзді у Запоріжжі.

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Два лідери команди не брали участь у поєдинку, теж вплинуло на результат. Вболівальники – це мотивація для футболістів, Карпати мали таку підтримку від фанатів. Коли команді важко, потрібно включити вольові якості. Львів як місто не програло, це вже добре", – цитує Мелікяна прес-служба Карпат.

До слова, наступне львівське дербі відбудеться вже в цю суботу, 14 березня. Початок матчу запланований на 14:00.

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