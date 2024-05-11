"Футбол 24" продолжает серию программ о жизни украинского футбола на протяжении Независимости – от начала 1991-го и до 2023 года. Смотрите очередное видео на нашем YouTube-канале.

На очереди у нас 1995-й год! Год, который запомнился громким терактом на стадионе Шахтер, где во время матча между "горняками" и Таврией на трибунах сдетонировало 5 килограммов взрывчатки. В результате на месте погиб криминальный авторитет Алик Грек, тогдашний владелец донецкого клуба. Это было третье по счету покушение на Ахата Брагина, а тело удалось идентифицировать лишь по часам Ролекс на руке Грека.

В 1995-м в украинском чемпионате впервые дебютирует легионер – за Днепр будет заигран немецкий полузащитник Андреас Зассен (имел проблемы с алкоголем), а Валерий Лобановский доверит место в составе Динамо игроку сборной Кувейта Насеру Аль-Саухи. Но больше всего столичный гранд в 1995-м отложится в памяти скандалом: арбитр Антонио Ньето после поединка Лиги чемпионов против греческого Панатинаикоса (1:0) в рапорте укажет, что представители Динамо предложили ему взятку – две норковые шубы и 30 тыс. долларов.

1995-й также запомнится дебютом Андрея Шевченко за сборную Украины – "сине-желтые" разгромно проигрывают звездным хорватам на Максимире (0:4). Подробнее об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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