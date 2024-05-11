Львовские Карпаты в 8-м туре второго этапа Чемпионской группы Первой лиги на выезде сойдутся с мариупольцами. Онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок ФСК Мариуполь – Карпаты стартует в 13:00. Встреча состоится на стадионе Колос в Борисполе.

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Где смотреть ФСК Мариуполь – Карпаты? Поединок будет транслировать YouTube-канал ПФЛ. Кроме этого, посмотреть игру в прямом эфире можно в этой новости.

Напомним, в прошлом туре Карпаты неожиданно потеряли очки с Викторией, а накануне Ингулец, который официально вышел в Первую лигу, обошел "львов" на вершине турнирной таблицы Чемпионской группы. Поэтому заочная борьба с петровцами за золото Первой лиги становится все интереснее – команда Маркевича не имеет права на очередную осечку.

Своя задача будет и у ФСК Мариуполь: команда хочет улучшить статистику, прервав неудачную весеннюю серию без побед – в 7-ми последних турах подопечные Олега Красноперова четыре раза сыграли вничью и трижды уступили.

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