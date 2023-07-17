Мексика торжествовала в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ, одолев Панаму в финале. Смотрите видео гола и обзор встречи в этой новости на "Футбол 24".

Золотой кубок КОНКАКАФ, финал

Мексика – Панама – 1:0

Гол: Сантьяго Хименес, 88

Панама могла повести в счете уже на 2 минуте, но Исмаэль Диас замешкался и не смог реализовать фактически выход один на один. Далее Мексика пошла вперед на правах фаворита и даже забила, но гол Пинеды отменили из-за офсайда. Потерял момент и Генри Мартин, который с близкого расстояния пробил во вратаря.

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Во втором тайме опасных моментов вблизи одних и других ворот стало меньше – можно выделить разве что неточные удары головой. Судьбу финала определил Сантьяго Хименес, который вышел на замену на 85 минуте, а забил на 88-й. Форвард убежал от защитников, выбежал на рандеву с вратарем и покатил мяч в дальний угол.