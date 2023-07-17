Мексика тріумфувала в розіграші Золотого кубка КОНКАКАФ, здолавши Панаму в фіналі. Дивіться відео гола та огляд зустрічі в цій новині на "Футбол 24".

Золотий кубок КОНКАКАФ, фінал

Мексика – Панама – 1:0

Гол: Сантьяго Хіменес, 88

Панама могла повести в рахунку вже на 2 хвилині, але Ісмаель Діас забарився та не зміг реалізувати фактично вихід віч-на-віч. Далі Мексика пішла вперед на правах фаворита та навіть забила, але гол Пінеди скасували через офсайд. Втратив момент і Генрі Мартін, який зблизька пробив у воротаря.

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У другому таймі небезпечних нагод поблизу одних та інших воріт стало менше – можна виокремити хіба неточні удари головою. Долю фіналу визначив Сантьяго Хіменес, який вийшов на заміну на 85 хвилині, а забив на 88-й. Форвард втік від захисників, вибіг на рандеву з воротарем і покотив м'яч у дальній кут.