Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по просьбе компании MEGOGO отменил регистрацию канала с логотипом УПЛ ТВ. Об этом сообщает Детектор медиа.

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"Трудные времена. Мы будем фокусировать представителей, которые привлечены, на существующие каналы. И пока не будем делать УПЛ ТВ. Мы были техническим партнером, и сейчас у нас изменились планы", – пояснил решение MEGOGO один из представителей.

Согласно информации UA-Футбол MEGOGO отменила регистрацию только для того, чтобы украинская Премьер-лига под именем УПЛ ТВ могла основать и зарегистрировать собственный независимый канал.

Напомним, что 14 сентября Нацсовет зарегистрировал линейное медиа ООО УПЛ ТВ из города Винники Львовской области, которое также планирует вещать по технологиям ОТТ/IPTV и будет выходить под логотипом UPL TV. Сейчас они ведут переговоры с клубами по трансляциям матчей.

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