Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на прохання компанії MEGOGO скасувала реєстрацію каналу з логотипом УПЛ ТБ. Про це повідомляє Детектор медіа.

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"Важкі часи. Ми фокусуватимемо представників, які залучені, на існуючі канали. І поки що не будемо робити УПЛ ТБ. Ми були технічним партнером, і зараз у нас змінились плани", – пояснив рішення MEGOGO один з представників.

Згідно з інформацією UA-Футбол, MEGOGO скасувала реєстрацію тільки для того, щоб українська Прем'єр-ліга під ім'ям УПЛ ТБ могла заснувати та зареєструвати власний незалежний канал.

Нагадаємо, що 14 вересня Нацрада зареєструвала лінійне медіа ТОВ УПЛ ТБ з міста Винники Львівської області, яке також планує мовити за технологіями ОТТ/IPTV і виходитиме під логотипом UPL TV. Наразі вони ведуть перемовини з клубами щодо трансляцій матчів.

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