Боли в груди Н'Дика и затрудненное дыхание были вызваны коллапсом легкого, говорится на официальном сайте "джаллоросси". Защитник упал на землю на 71-й минуте матча 32-го тура Серии А Ромы с Удинезе.

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Когда игроку сборной Кот-д'Ивуара сделали ЭКГ в медпункте на стадионе Дачия Арена, она показала "атипичные изменения", поэтому в качестве меры предосторожности его срочно доставили в больницу. Результаты ЭКГ были описаны как «тревожные» и побудили DAZN предположить, что медики заподозрили сердечный приступ. Однако после дня анализов в больнице под наблюдением врачей Эван был выписан из больницы.

В заявлении Ромы подтверждается, что игроку диагностировали травму грудной клетки с минимальным пневмотораксом слева. Это – коллапс левого легкого. Похоже, что в первом тайме матча в Удине Н'Дика получил удар по рёбрам.

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