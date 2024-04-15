Болі в грудях Н'Діка і утруднене дихання були викликані колапсом легені, йдеться на офіційному сайті "джаллороссі". Захисник упав на землю на 71-й хвилині матчу 32-го туру Серії А Роми з Удінезе.

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Коли гравцеві збірної Кот-д'Івуару зробили ЕКГ у медпункті на стадіоні Дачія Арена, вона показала "атипові зміни", тому як запобіжний захід його терміново доставили в лікарню. Результати ЕКГ були описані як "тривожні" і спонукали DAZN припустити, що медики запідозрили серцевий напад. Однак після дня аналізів у лікарні під наглядом лікарів Евана було виписано з лікарні.

У заяві Роми підтверджується, що гравцеві діагностували травму грудної клітини з мінімальним пневмотораксом зліва. Це – колапс лівої легені. Схоже, що в першому таймі матчу в Удіне Н'Діка отримав удар по ребрах.

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