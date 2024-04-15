Н'Дика чувствует себя гораздо лучше, чем вчера. На 71-й минуте матча Удинезе – Рома ивуариец упал на газон и пожаловался на боли в области сердца. Его унесли с поля на носилках, а первые тесты показали угрозу здоровью "желтого уровня". Рома отказалась продолжать матч, поскольку в тот момент медики предполагали, что у игрока случился сердечный приступ.

Фантастический промах Жиру в видеообзоре матча Милан – Рома – 0:1

Позже в больнице Эван провёл более тщательное обследование. Как информирует официальный сайт Ромы, с Н'Дика всё в порядке – он чувствует себя хорошо, ночь прошла без инцидентов. Согласно Gazzetta dello Sport, медперсонал больницы дал игроку зелёный свет на выписку.

Ранее Даниэле Де Росси попросил Н'Дика восстановиться и стать доступным как можно скорее. "Ты нужен мне в четверг", – обратился тренер к своему подопечному, намекая на ответный матч с Миланом в 1/4 финала ЛЕ.

Рома не смогла доиграть матч с Удинезе из-за травмы легионера – защитника экстренно госпитализировали