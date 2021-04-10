Потенциальный переход Килиана Мбаппе из ПСЖ в Реал повлечет цепную реакцию, информирует Тuttosport.

"Самое важное, что Килиан хранит молчание": Почеттино – о ходе переговоров Мбаппе и ПСЖ

Парижане непременно захотят заменить чемпиона мира новой звездой, и на горизонте появится Роналду. Катарские владельцы ПСЖ давно мечтали дополнить свой проект португальцем, а роскошная форма Криша позволяет держать марку даже в 36 лет. Кроме того, французский гранд имеет готовую "приманку" для Ювентуса. Икарди так и не стал лидером на Парк де Пренс, а хорошо знакомые Апеннины могли бы стать свежим глотком воздуха. Напрашивается обмен, который сэкономит деньги для обоих клубов.

Добавим, что контракты Мбаппе и Роналду завершаются летом 2022-го, поэтому ПСЖ и Ювентус вынуждены оперативно принимать решения. Соглашение Икарди рассчитано до 2024-го.

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