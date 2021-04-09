Манчестер Сіті проти команди Б'єлси, помсти Ліверпуля і Манчестер Юнайтед за приниження першого кола, важливий іспит Атлетіко та битва за красивий футбол на берегах Атлантики в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Манчестер Сіті – Лідс

10 квітня, 14:30. Манчестер, Етіхад

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Етіхад стане ареною нової дуелі учителя та учня – Хосепа Гвардіоли та Марсело Б'єлси. Останній, хоч і скромно відмовляється від такого гучного звання, але справив величезний вплив на ціле покоління фахівців. Перед звітним двобоєм аргентинець назвав опонента чарівником і зізнався, що вже здався у спробах повторити його магію.

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У "містян" зараз справді все гаразд – Сіті без п'яти хвилин чемпіон Англії і однією ногою у півфіналі Ліги чемпіонів. За таких умов команда Гвардіоли може грати в своє задоволення у рамках Прем'єр-ліги. А коли в суперниках надвидовищний Лідс Б'єлси, то слід чекати футболу найвищого рівня естетичної насолоди.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Ліверпуль – Астон Вілла

10 квітня, 17:00. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Мерсисайдці готуються до помсти бірмінгемцям за осіннє приниження. Тоді Вілла зганьбила чинного чемпіона (7:2) і написала пролог до загалом провального сезону Ліверпуля. "Червоні" таки оклигали до весни, але досі навіть не в топ-6 чемпіонату. Перемога команді Клоппа вкрай необхідна, бо сліпо сподіватися на тріумф у Лізі чемпіонів (і пряму путівку в турнір) без підстраховки в АПЛ було б наївно. Натомість Астон Вілла після класного виступу на старті загальмувала й відкотилася у середину таблиці. Останні результати "вілланів" – з опери про мінливий настрій. Та черговий ренесанс бірмінгемців цілком може співпасти з візитом на Енфілд.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед

11 квітня, 18:30. Лондон, Тоттенхем Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Ще одна спроба вендети станеться у Лондоні. Манчестер Юнайтед у 4-му турі був знищений Тоттенхемом удома (1:6), а тепер воліє реабілітуватися. Той тріумф залишається одним із небагатьох світлих епізодів у Тоттенхемі часів Жозе Моурінью. "Шпори" провалили похід за кубком Ліги Європи, а в АПЛ чергують вдалі результати з невдачами. Та проліт другий рік поспіль повз Лігу чемпіонів боси лондонців можуть не пробачити навіть такому топу, як Особливий. Натомість для Юнайтед поєдинок у столиці цікавий лише з мотивів помсти. У чемпіонаті манкуніанці впевнено другі, а виїзна перемога над Гранадою у Лізі Європи майже гарантувала стадію 1/2 фіналу, а там уже й фінал поруч.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Бетіс – Атлетіко

11 квітня, 22:00. Севілья, Беніто Вільямарін

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Поки основна увага на Піренеях буде прикута до Ель Класіко, поєдинок із потенційно ключовим впливом на чемпіонські перегони прийме Андалусія. Бетіс на шляху до Європи прагне здолати явно кризовий Атлетіко. Мадридці семимильними кроками йшли до титулу, аж раптом почали віддавати очки на всі боки. За 10 останніх турів "матрацники" розгубили 14 очок і підпустили на відстань витягнутої руки Барселону і Реал. Кожна наступна осічка коштуватиме Атлетіко лідерства. Нормалізація ж футбольного життя після пандемії може нескоро подарувати новий шанс на чемпіонство. Тим часом Бетісу очки теж не завадять – місце в Європі на новий сезон "геліополіти" ще не гарантували.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Сельта – Севілья

12 квітня, 22:00. Віго, Балаїдос

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Ла Ліга на десерт 30-го туру підготувала страву для справжніх гурманів. На Балаїдосі зійдуться колективи, які грають самі й дають грати супернику. Сельта відродилася після призначення Едуардо Коудета в листопаді й уперше від сезону 2015/16 близька до фінішу в топ-10. Галісійці здатні полоскотати нерви будь-якому опоненту, цікаво виглядають в атаці й дозріли до боротьби за титул грози авторитетів. Севілья ж своє головне завдання на сезон виконала. Нервіонці не випадуть із зони Ліги чемпіонів, а замахнутися на більше вже не встигнуть. Зате перфекціоніст Хулен Лопетегі може до фінішу кампанії відпрацювати до автоматизму напрацювання для своїх підопічних.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

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