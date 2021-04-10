Потенційний перехід Кіліана Мбаппе з ПСЖ в Реал спричинить ланцюгову реакцію, інформує Тuttosport.

"Найважливіше, що Кіліан зберігає мовчання": Почеттіно – про перебіг перемовин Мбаппе та ПСЖ

Парижани неодмінно захочуть замінити чемпіона світу новою зіркою, і на горизонті з'явиться Роналду. Катарські власники ПСЖ давно мріяли доповнити свій проект португальцем, а розкішна форма Кріша дозволяє тримати марку навіть у 36 років. Крім того, французький гранд має готову "приманку" для Ювентуса. Мауро Ікарді так і не став лідером на Парк де Пренс, а добре знайомі Апенніни могли б стати свіжим ковтком повітря. Напрошується обмін, який зекономить гроші для обох клубів.

Додамо, що контракти Мбаппе та Роналду завершуються влітку 2022-го, тому ПСЖ і Ювентус змушені оперативно ухвалювати рішення. Угода Ікарді розрахована до 2024-го.

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