"Мы уже привыкли к спекуляциям относительно будущего Мбаппе. Когда речь идет о топ-командах и топ-игроках, вроде Килиана, то слухи ходят всегда. Самое важное, что Килиан хранит молчание.

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Он сосредоточен на команде и помогает ей достигать поставленных целей. Мбаппе очень зрелый, несмотря на свой возраст. Клуб и игрок пытаются договориться, чтобы Килиан остался с нами на долгое время. Клуб этого хочет, мы работаем над этим", – цитирует Почеттино Goal.

Заметим, накануне СМИ сообщали, что 22-летний француз прекратил переговоры с парижанами и настроился на трансфер в мадридский Реал. В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 26 матчей, в которых отметился 20 голами и 6 ассистами.

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