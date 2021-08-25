Мбаппе в Реал: Перес лаконично отреагировал на позицию ПСЖ
Президент мадридского Реала Флорентино Перес кратко прокомментировал ситуацию вокруг предложения о трансфере нападающего французского Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе.
Испанский журналист Хосе Мануэль Морено поделился инсайдом о потенциальной трансферной бомбе.
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"Я спросил Флорентино Переса относительно предложения, сделанного по лидеру ПСЖ, и президент сказал: "Они уже ответили, и грубо", – написал комментатор в своем твиттере.
Напомним, что "сливочные" якобы предложили за звездного юниора 160 млн евро, но парижане желают выручить больше. Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022-го, поэтому в январе он сможет вести переговоры с новым клубом.
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