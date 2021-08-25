Іспанський журналіст Хосе Мануель Морено поділився інсайдом щодо потенційної трансферної бомби.

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"Я запитав Флорентіно Переса щодо пропозиції, зробленої по лідеру ПСЖ, і президент сказав: "Вони вже відповіли, і грубо", – написав коментатор у своєму твіттері.

Нагадаємо, що "вершкові" нібито запропонували за зіркового юніора 160 млн євро, але парижани прагнуть отримати більше. Контракт Мбаппе з ПСЖ чинний до літа 2022-го, тож у січні він зможе вести перемовини з новим клубом.

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