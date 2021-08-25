"У нас не было большого публичного обсуждения этой ситуации, но наша позиция всегда заключалась в том, чтобы удержать Килиана. Продолжить его контракт всегда было нашей целью и остается ею. Мы сделали Килиану два серьезных предложения: одно на уровне лучших игроков нашей команды два месяца назад и другое совсем недавно. Мы хотим доказать ему, что он важный игрок, что он в центре нашего проекта, но не над ним.

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Мы считаем, что Реал использует стратегию, чтобы нам отказали, а через год игрока можно забрать бесплатно. Последние 2 года Реал именно так и действует. Это некорректно, незаконно хотя бы потому, что они связались с игроком. Для нас это неприемлемо, потому что это неправильно. Вот доказательство этой стратегии: их предложение поступает за 1 год до окончания его контракта и за 7 дней до окончания окна. Они хотят показать, что это мы отказались отпустить Килиана, а они делали все возможное.

Мы уже отклонили их предложение устно. Но мы не будем никого сдерживать. Если кто-то захочет уйти, и наши требования будут выполнены, то все рассмотрим. Но этим летом мы создали с нашими игроками мечту, и мы никому не позволим ее разрушить. Мы считаем, что это предложение очень далеко от того, чего Килиан стоит сегодня. Кроме того, мы должны отдать Монако часть этих денег и считаем, что этого предложения недостаточно. Были ли это 160 млн евро? Я не могу подтвердить цифры, но это примерно так. Это меньше, чем мы за него заплатили. Но, прежде всего, нам не нравится то, как Реал сделал это.

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Да, Килиан Мбаппе хочет уйти, это кажется очевидным. Если Реал делает предложение, то это становится очевидным... Я излагаю позицию, которая, думаю, понятна для всех. Мы не можем за неделю до конца окна изменить наши планы. Если он захочет уйти, мы не будем его сдерживать, но на наших условиях. Я много разговаривал с Килианом, он всегда говорил нам одно и то же – он не покинет клуб бесплатно. Мы никогда не открывали двери для продажи. Никогда. Наша цель – продлить его контракт. Продажа возможна только если игрок хочет уйти на наших условиях. Это касается не только Килиана, но и всех остальных.

Мы не планируем снова разговаривать с Реалом. Крайний срок – 31 августа в полночь. Так работает трансферное окно, для нас это понятно: мы его оставляем, а затем попробуем продлить. Но мы не позволим кому-либо уйти за меньшую плату, чем отдали мы. Есть ли у нас план Б на случай ухода Килиана? Сейчас мы ничего не готовим на рынке. У Мбаппе еще один год по контракту, мы хотим его продолжить. Мы никогда не думали о плане Б. Мы создали очень позитивную атмосферу и не позволим никому это изменить", – приводит слова Леонардо GFFN.

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