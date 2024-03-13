Мбаппе еще не делал никаких официальных заявлений относительно своего будущего. Килиан просто решил не подписывать новый контракт с ПСЖ, поэтому летом станет свободным агентом. Ожидается, что новым клубом француза станет Реал, соглашение с которым он сорвал в 2022 году.

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Испанцы в ожидании прибытия суперзвезды уже перешли к поискам жилья. В частности, издание Marca пообщалось с Лидией Мартинес – генеральным директором Steps Relocation, которая специализируется на поиске домов для спортсменов. Специалистка советует Мбаппе переехать в роскошный район Ла Моралеха на окраине Мадрида. Многие из его будущих одноклубников обитают там, например Винисиус Жуниор.

"У нас есть два требования: потребуется большое место для тренировок, следовательно, это не может быть в центре Мадрида. В то же время Килиан – молодой человек, которого мы не можем изолировать в месте, где он должен проехать 45 минут каждый раз, когда он захочет посетить ресторан. По моему опыту спортсмены обычно не очень смотрят на цену. Часто арендуют жилье, пока они не купят идеальный дом.

Цена колеблется от 12 до 16 миллионов евро, в зависимости от того, что мы хотим. Аренда около 25 тысяч евро и до 35 тысяч в месяц. Это что-то очень нормально. Можно потратить год, пока найдется нужный дом, или два или два с половиной года, если вы покупаете землю и строите дома на свой вкус", – сказала Лидия Мартинес.

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