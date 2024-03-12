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Мбаппе в ПСЖ носит "семерку", но в Реале этот номер забронирован другой звездой – Винисиусом. Альтернативой для Килиана могла бы стать "десятка", как в сборной Франции. Впрочем, и здесь есть достойный конкурент. Прощание с обладателем "Золотого мяча-2018" Лукой Модричем следующим летом пока совсем не гарантировано.

Вероятно, Мбаппе придется пойти путем Криштиану Роналду, который в Реале начинал с "девятки" и смиренно ждал ухода легендарного Рауля. Девятый номер "сливочных" вакантен еще с прошлого лета, когда клуб покинул другой обладатель "Золотого мяча" – Карим Бензема.

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