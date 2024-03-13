Мбаппе ще не робив жодних офіційних заяв щодо свого майбутнього. Кіліан просто вирішив не підписувати новий контракт з ПСЖ, тож влітку стане вільним агентом. Очікується, що новим клубом француза стане Реал, угоду з яким він зірвав у 2022 році.

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Іспанці в очікуванні прибуття суперзірки вже перейшли до пошуків житла. Зокрема, видання Marca поспілкувалося з Лідією Мартінес – генеральною директоркою Steps Relocation, яка спеціалізується на пошуку будинків для спортсменів. Фахівчиня радить Мбаппе переїхати в розкішний район Ла Моралеха на околиці Мадрида. Багато з його майбутніх одноклубників мешкають там, наприклад Вінісіус Жуніор.

"У нас є дві вимоги: буде потрібне велике місце для тренувань, отже, це не може бути в центрі Мадрида. Водночас Кіліан – молода людина, яку ми не зможемо ізолювати в місці, де він повинен проїхати 45 хвилин кожного разу, коли він захоче відвідати ресторан. З мого досвіду спортсмени зазвичай не дуже дивляться на ціну. Часто орендують житло, поки вони не куплять ідеальний будинок.

Ціна коливається від 12 до 16 мільйонів євро, залежно від того, що ми хочемо. Оренда близько 25 тисяч євро і до 35 тисяч на місяць. Це щось дуже нормальне. Можна витратити рік, поки знайдеться потрібний будинок, або два чи два з половиною роки, якщо ви купуєте землю і будуєте будинки на свій смак", – сказала Лідія Мартінес.

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