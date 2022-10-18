ПСЖ попросил Килиана Мбаппе сказать прессе, что он не хочет покидать команду.

После победы над Марселем (1:0) нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что не просил свой клуб отпустить его зимой и назвал эту информацию ложной. Однако L'Équipe утверждает, что форвард сделал это заявление недобровольно.

Мбаппе впервые отреагировал на слухи по поводу своего желания покинуть ПСЖ уже в январе

Согласно источнику, именно ПСЖ попросил Мбаппе выступить перед прессой с таким заявлением и сказать, что он хочет продолжить выступать в составе парижан. Сообщается, что Мбаппе действительно не просил клуб о своей продаже в зимнее трансферное окно. Однако Килиан по-прежнему хотел бы сменить команду.

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