Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе більше не може терпіти перебування в одній команді з Неймаром. Як інформує El Pais, Мбаппе в черговий раз вимагав, щоб бразилець залишив команду у зимове трансферне вікно. Кіліан вважає, що поведінка Неймара погано позначається на одноклубниках.

Мбаппе недобровільно сказав, що хоче залишитися в ПСЖ, – ЗМІ

Мбаппе впевнений, що паризький клуб довгі роки заплющує очі на недисциплінованість Неймара, і вимагає дотримуватися суворих правил у питаннях поведінки поза полем.

Згідно з джерелом, власник ПСЖ Насер Аль-Хелаїфі всіма силами намагався позбутися Неймара на прохання Мбаппе. Але жоден клуб не захотів підписати бразильця через його високу вартість.

ПСЖ мінімально переграв Марсель і відірвався на чолі Ліги 1 – Мбаппе допоміг Неймару вирішити долю битви