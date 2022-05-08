Французская суперзвезда Килиан Мбаппе не готов терять в деньгах, чтобы перейти в мадридский Реал.

В марте Реал представил Мбаппе четвертое и последнее предложение: подписной бонус в размере 180 миллионов евро, зарплата – 40 млн годовых, 50% имиджевых прав.

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Такие условия отпугнули представителей Килиана. Главной проблемой стали имиджевые права, сообщает El Pais. Футболист не готов отдавать половину спонсорских доходов клубу.

Мбаппе сотрудничает с EA, Nike и Hublot и зарабатывает по спонсорским контрактам больше, чем по контракту с клубом. Поэтому отказ от 50% в пользу Мадрида нивелирует более высокую зарплату.

Форвард теперь серьезно рассматривает вариант переподписания соглашения с ПСЖ (текущее истекает летом). Париж предложил два варианта:

2-летний контракт: 80 млн подписной бонус, 40 млн зарплата в первый год и 50 млн во второй.

3-летний контракт: 130 млн подписной бонус, 40 млн зарплата в первый год и по 50 млн в последующие.

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