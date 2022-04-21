Макрон побуждал Мбаппе перейти к самому принципиальному визави ПСЖ – попытка провалилась, но есть запасной вариант
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу будущего Килиана Мбаппе, форварда парижан и своего друга.
"К сожалению, вариант с переходом Мбаппе в Марсель даже не рассматривается. Если бы он был готов к этому, я бы поборолся. Но он мне очень быстро отказал.
Макрон пытался повлиять на будущее Мбаппе
Надо бороться за то, чтобы Килиан остался в чемпионате Франции, ведь он – невероятный игрок", – цитирует Макрона So Foot. Президент Франции является болельщиком Марселя, а с нападающим ПСЖ Эммануэль дружит уже около четырех лет.
Заметим, парижане привлекают все свои связи, чтобы оставить Килиана на родине. Действующий контракт нападающего с ПСЖ истекает 30 июня. Летом Мбаппе, скорее всего, присоединится к мадридскому Реалу на правах свободного агента.
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