"К сожалению, вариант с переходом Мбаппе в Марсель даже не рассматривается. Если бы он был готов к этому, я бы поборолся. Но он мне очень быстро отказал.

Макрон пытался повлиять на будущее Мбаппе

Надо бороться за то, чтобы Килиан остался в чемпионате Франции, ведь он – невероятный игрок", – цитирует Макрона So Foot . Президент Франции является болельщиком Марселя, а с нападающим ПСЖ Эммануэль дружит уже около четырех лет.

Заметим, парижане привлекают все свои связи, чтобы оставить Килиана на родине. Действующий контракт нападающего с ПСЖ истекает 30 июня. Летом Мбаппе, скорее всего, присоединится к мадридскому Реалу на правах свободного агента.