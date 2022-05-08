Французька суперзірка Кіліан Мбаппе не готовий втрачати у грошах, щоб перейти в мадридський Реал.

У березні Реал презентував Мбаппе четверту та останню пропозицію: підписний бонус у розмірі 180 мільйонів євро, зарплата – 40 млн річних, 50% іміджевих прав.

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Такі умови відлякали представників Кіліана. Головною проблемою стали іміджеві права, повідомляє El Pais. Футболіст не готовий віддавати половину спонсорських доходів клубу.

Мбаппе співпрацює з EA, Nike та Hublot і заробляє за спонсорськими контрактами більше, ніж за контрактом з клубом. Тому відмова від 50% на користь Мадрида нівелює вищу зарплату.

Форвард тепер серйозно розглядає варіант перепідписання угоди з ПСЖ (поточна завершується влітку). Париж запропонував два варіанти:

2-річний контракт: 80 млн підписний бонус, 40 млн зарплата у перший рік і 50 млн у другий.

3-річний контракт: 130 млн підписний бонус, 40 млн зарплата у перший рік і по 50 млн у наступні.

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