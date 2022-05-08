Мбаппе здивований вимогою Реала – головний трансфер літа під загрозою зриву
Французька суперзірка Кіліан Мбаппе не готовий втрачати у грошах, щоб перейти в мадридський Реал.
У березні Реал презентував Мбаппе четверту та останню пропозицію: підписний бонус у розмірі 180 мільйонів євро, зарплата – 40 млн річних, 50% іміджевих прав.
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Такі умови відлякали представників Кіліана. Головною проблемою стали іміджеві права, повідомляє El Pais. Футболіст не готовий віддавати половину спонсорських доходів клубу.
Мбаппе співпрацює з EA, Nike та Hublot і заробляє за спонсорськими контрактами більше, ніж за контрактом з клубом. Тому відмова від 50% на користь Мадрида нівелює вищу зарплату.
Форвард тепер серйозно розглядає варіант перепідписання угоди з ПСЖ (поточна завершується влітку). Париж запропонував два варіанти:
2-річний контракт: 80 млн підписний бонус, 40 млн зарплата у перший рік і 50 млн у другий.
3-річний контракт: 130 млн підписний бонус, 40 млн зарплата у перший рік і по 50 млн у наступні.
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