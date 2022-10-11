Отношения между ПСЖ и Мбаппе окончательно испортились – Килиан подавал запрос на уход из клуба еще в июле, сообщает Marca.

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Руководство парижского клуба согласилось сотрудничать с нападающим на определенных условиях, однако некоторые из обещаний были невыполнимыми, что разочаровало звезду. Теперь Килиан намерен уйти из ПСЖ уже этой зимой, но есть одно условие: новым клубом француза не должен стать Реал. У Мбаппе же осталась мечта поиграть за "сливочные", а деньги для него не имеют значения. Если переезд в Мадрид так и не состоится, форвард рассмотрит вариант с Ливерпулем.

Президент Реала Флорентино Перес выступал с категорическим заявлением о возможном подписании форварда после его отказа. Как удалось узнать L`Equipe, контракт с Мбаппе рассчитан до 2024 года, а не до 2025 года, как сообщалось ранее.

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