toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЕВРО-2020 ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Мбаппе станет игроком Реала в 2020 году, – Le Parisien

20:23 55 Читати українською
Мбаппе станет игроком Реала в 2020 году, – Le Parisien
Килиан Мбаппе / фото: ПСЖ

Стало известно, когда форвард парижан Килиан Мбаппе переедет в Испанию.

Французское издание Le Parisien уверяет, что лидер парижан Килиан Мбаппе в 2020 году присоединится к мадридскому Реалу.

Мане дал предварительное согласие на переход в Реал

Ранее "галактикос" опровергли информацию о том, что королевский клуб предложил за Мбаппе 280 млн евро. Однако французская газета объясняет это тем, что в Мадриде не хотят портить хорошие отношения с руководством ПСЖ.

В текущем сезоне Килиан сыграл 35 матчей и отметился 31 забитым голом, добавив 15 голевых передач в свой актив.

Отметим, на днях сообщалось, что Килиан провел переговоры с Зинедином Зиданом и сообщил, что готов попросить ПСЖ отпустить его.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Теги
Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Испания Трансферы Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Сачко официально покинул Ворсклу
    Україна — 10:24554 Сачко официально покинул Ворсклу
21
час
:
17
мин
СК Днепр-1
18:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук