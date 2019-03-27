Мбаппе станет игроком Реала в 2020 году, – Le Parisien

Стало известно, когда форвард парижан Килиан Мбаппе переедет в Испанию.

Французское издание Le Parisien уверяет, что лидер парижан Килиан Мбаппе в 2020 году присоединится к мадридскому Реалу.

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Ранее "галактикос" опровергли информацию о том, что королевский клуб предложил за Мбаппе 280 млн евро. Однако французская газета объясняет это тем, что в Мадриде не хотят портить хорошие отношения с руководством ПСЖ.

В текущем сезоне Килиан сыграл 35 матчей и отметился 31 забитым голом, добавив 15 голевых передач в свой актив.

Отметим, на днях сообщалось, что Килиан провел переговоры с Зинедином Зиданом и сообщил, что готов попросить ПСЖ отпустить его.

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