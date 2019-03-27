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Мбаппе стане гравцем Реала у 2020 році, – Le Parisien

20:21 483 Читать на русском
Мбаппе стане гравцем Реала у 2020 році, – Le Parisien
Кіліан Мбаппе / фото: ПСЖ

Стало відомо, коли форвард парижан Кіліан Мбаппе переїде до Іспанії.

Французьке видання Le Parisien запевняє, що лідер парижан Кіліан Мбаппе у 2020 році приєднається до складу мадридського Реала.

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Раніше "галактікос" спростували інформацію про те, що королівський клуб запропонував за Мбаппе 280 млн євро. Однак французька газета пояснює це тим, що у Мадриді не хочуть псувати хороші стосунки з керівництвом ПСЖ.

В поточному сезоні Кіліан зіграв 35 матчів та відзначився 31 забитим голом, додавши 15 гольових передач до свого активу.

Зазначимо, днями повідомлялося, що Кіліан провів перемовини з Зінедіном Зіданом і повідомив, що готовий попросити ПСЖ відпустити його.

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