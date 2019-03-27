toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЕВРО-2020 ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Мане дал предварительное согласие на переход в Реал

17:56 141 Читати українською
Мане дал предварительное согласие на переход в Реал
Садио Мане / фото ФК Ливерпуль

Форвард Ливерпуля Садио Мане может продолжить карьеру на Сантьяго Бернабеу.

По информации Marca, сенегальский нападающий согласится стать игроком Реала, если "галактикос" сделают официальное предложение Ливерпулю по трансферу. Разговор с Зиданом, которая состоялась недавно, окончательно убедил Мане попробовать свои силы в Испании.

Зидан настаивает на трансфере Ндомбеле в Реал

Сообщается, что мадридский клуб пока отказался от идеи приобретения лидера ПСЖ Килиана Мбаппе и переключил свое внимание на Мане.

Руководство Реала считает, что пригласить Садио будет значительно легче, чем Килиана. К тому же, новый-старый наставник команды Зинедин Зидан разговаривал с Мане еще во время своего первого периода в Реале и в ходе диалога сенегалец уже тогда якобы согласился переехать на Сантьяго Бернабеу.

Ливерпуль пока не собирается продавать одного из лидеров атаки команды. Контракт Мане с "красными" действует до 2023 года.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Теги
Англия Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Ливерпуля Трансферы Чемпионата Англии Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
55
мин
СК Днепр-1
18:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук