Мане дал предварительное согласие на переход в Реал

Форвард Ливерпуля Садио Мане может продолжить карьеру на Сантьяго Бернабеу.

По информации Marca, сенегальский нападающий согласится стать игроком Реала, если "галактикос" сделают официальное предложение Ливерпулю по трансферу. Разговор с Зиданом, которая состоялась недавно, окончательно убедил Мане попробовать свои силы в Испании.

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Сообщается, что мадридский клуб пока отказался от идеи приобретения лидера ПСЖ Килиана Мбаппе и переключил свое внимание на Мане.

Руководство Реала считает, что пригласить Садио будет значительно легче, чем Килиана. К тому же, новый-старый наставник команды Зинедин Зидан разговаривал с Мане еще во время своего первого периода в Реале и в ходе диалога сенегалец уже тогда якобы согласился переехать на Сантьяго Бернабеу.

Ливерпуль пока не собирается продавать одного из лидеров атаки команды. Контракт Мане с "красными" действует до 2023 года.

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