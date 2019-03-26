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Мбаппе попросит ПСЖ отпустить его в Реал – две звезды мадридцев могут стать частью трансфера

13:53 32 Читати українською
Мбаппе попросит ПСЖ отпустить его в Реал – две звезды мадридцев могут стать частью трансфера
Килиан Мбаппе / ESPN

Частью трансфера могут стать Иско и Родригес, выступающий за Баварию на правах аренды.

Килиан Мбаппе провел переговоры с Зинедином Зиданом и сообщил, что попросит ПСЖ отпустить его, сообщает El Chingurito.

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Также добавляется, что частью этого соглашения могут стать Хамес Родригес и Иско. Колумбийцу не комфортно в Баварии и он хочет вернуться в Реал, но не попадает в планы Зинедина Зидана, а в подписании испанца заинтересован ПСЖ.

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В текущем сезоне Килиан сыграл 35 матчей и отметился 31 забитым голом, добавив 15 голевых передач в свой актив.

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