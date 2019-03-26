Мбаппе попросит ПСЖ отпустить его в Реал – две звезды мадридцев могут стать частью трансфера

Сборная Украины — 13:56 17
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"Украинцы почувствовали облегчение от своего ограбления". Люксембургские СМИ обвиняют в поражении судью и невезение
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"Чому бив Коноплянка? Він усе запоров". Екс-форвард – про перемогу України, яка може закінчитися грандіозним скандаломЕвро-2020 — 13:00 659
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"Давайте натурализируем Родригеса", или "Отскакивать тоже надо уметь": реакция соцсетей на матч Люксембург – УкраинаЕвро-2020 — 10:44 691
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Федерация футбола Португалии считает, что Мораес натурализован с нарушением – Украине может грозить наказаниеЕвро-2020 — 09:36 1627
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Люксембург – Украина: победный автогол как символ безыдейности, немного магии, дикий фарт и лидерство в отборе Евро-2020Евро-2020 — 03:30 6361