Мбаппе стал самым дорогим игроком в возрасте до 21 года – его ближайший конкурент вдвое дешевле

Авторитетный портал Soccerex назвал топ-10 самых дорогих игроков до 21 года.
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе возглавляет список самых дорогих футболистов в возрасте до 21 года. Французский талант оценивается в невероятные 293 млн долларов, сообщает Soccerex.
Мбаппе не хочет продлевать контракт с ПСЖ – форвард намекает на трансфер
На второй строчке в данном рейтинге находится атакующий вингер Боруссии Д Джейдон Санчо (134 млн).
Замыкает тройку самых дорогих молодых игроков защитник Аякса Маттейс Де Лигт (84 млн).
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 293 млн
2. Джейдон Санчо (Боруссия Д) – 134 млн
3. Маттейс Де Лигт (Аякс) – 84 млн
4. Кай Хаверц (Байер) – 83 млн
5. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) – 82 млн
6. Жоау Фелиш (Атлетико) – 81 млн
7. Джанлуиджи Доннарума (Милан) – 76 млн
8. Кристиан Пулишич (Челси) – 69 млн
9. Винисиус (Реал) – 67,5 млн
10. Эдер Милитао (Реал) – 61 млн
"Покоління емоджі": 10 молодих футболістів, які наступають на Європу – неочікувані імена серед зірочок за 100 млн євро