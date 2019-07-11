Мбаппе став найдорожчим гравцем віком до 21 року – його найближчий конкурент вдвічі дешевший

Авторитетний портал Soccerex назвав топ-10 найдорожчих гравців віком до 21 року.
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе очолює список найдорожчих футболістів у віці до 21 року. Французький талант оцінюється у неймовірні 293 млн доларів, повідомляє Soccerex.
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На другій сходинці у даному рейтингу перебуває атакувальний вінгер Борусії Д Джейдон Санчо (134 млн).
Замикає трійку найдорожчих молодих гравців оборонець Аякса Маттейс Де Лігт (84 млн).
1. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 293 млн
2. Джейдон Санчо (Борусія Д) – 134 млн
3. Маттейс Де Лігт (Аякс) – 84 млн
4. Кай Хаверц (Байєр) – 83 млн
5. Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) – 82 млн
6. Жоау Феліш (Атлетіко) – 81 млн
7. Джанлуїджі Доннарума (Мілан) – 76 млн
8. Крістіан Пулішіч (Челсі) – 69 млн
9. Вінісіус (Реал) – 67,5 млн
10. Едер Мілітао (Реал) – 61 млн
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