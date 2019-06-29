Мбаппе не хочет продлевать контракт с ПСЖ – форвард намекает на трансфер

Похоже, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не намерен надолго задерживаться в Париже.

ПСЖ убеждает Килиана Мбаппе подписать новый контракт с клубом, но молодой форвард категорически отказывается, сообщает Marca.

ПСЖ назвал цену на Мбаппе

Действующее соглашение 20-летнего француза с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Своим поведением Килиан не скрывает желания покинуть ПСЖ. По информации СМИ, Реал пообещал форварду, что приобретет его следующим летом.

В прошлом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 29 матчей, в которых отметился 33-ю голами и 11-ю ассистами.

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