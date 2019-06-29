toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Мбаппе не хочет продлевать контракт с ПСЖ – форвард намекает на трансфер

17:35 162 Читати українською
Мбаппе не хочет продлевать контракт с ПСЖ – форвард намекает на трансфер
Серхио Рамос и Килиан Мбаппе / Фото Marca

Похоже, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не намерен надолго задерживаться в Париже.

ПСЖ убеждает Килиана Мбаппе подписать новый контракт с клубом, но молодой форвард категорически отказывается, сообщает Marca.

ПСЖ назвал цену на Мбаппе

Действующее соглашение 20-летнего француза с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Своим поведением Килиан не скрывает желания покинуть ПСЖ. По информации СМИ, Реал пообещал форварду, что приобретет его следующим летом.

В прошлом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 29 матчей, в которых отметился 33-ю голами и 11-ю ассистами.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує

blog_ava
Колумбия вылетела с Копа Америка, установив уникальное достижение – такого не было почти 100 лет
11:12
517
Теги
Франция ПСЖ ПСЖ Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Трансферы Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
55
мин
Уругвай
22:00
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук