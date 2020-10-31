Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе и хавбек Леандро Паредес отдыхая в бассейне решили проверить нервы своего одноклубника Марко Верратти.

ПСЖ получил серьезный козырь в переговорах с Мбаппе

Игроки украли телефон у итальянского полузащитника и на глазах у Марко перебрасывали смартфон над водой. Судя по выражению лица "потерпевшего", он не слишком разозлился, но за технику все же волновался.

Напомним, ПСЖ недавно преодолел Истанбул Башакшехир (2:0) в рамках второго группового этапа ЛЧ.

Лига чемпионов: Ман Юнайтед уничтожил Лейпциг, Боруссия Д и Челси наказали российские гранды, Лацио выстоял в Бельгии