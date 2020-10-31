Мбаппе с другими игроками ПСЖ дразнили Верратти, перебрасывая телефон итальянца в бассейне – буллинг по-парижски
07:30 - Читати українською
Футболисты действующего чемпиона Франции обладают своеобразным чувством юмора.
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Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе и хавбек Леандро Паредес отдыхая в бассейне решили проверить нервы своего одноклубника Марко Верратти.
ПСЖ получил серьезный козырь в переговорах с Мбаппе
Игроки украли телефон у итальянского полузащитника и на глазах у Марко перебрасывали смартфон над водой. Судя по выражению лица "потерпевшего", он не слишком разозлился, но за технику все же волновался.
Напомним, ПСЖ недавно преодолел Истанбул Башакшехир (2:0) в рамках второго группового этапа ЛЧ.
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