Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Группа E

Краснодар – Челси – 0:4

Голы: Хадсон-Одой, 37, Вернер, 76 (пенальти), Зиеш, 80, Пулишич, 90

Нереализованный пенальти: Жоржиньо, 14 (Ч)

Группа H

Истанбул Башакшехир – ПСЖ – 0:2

Голы: Кин, 64, 79

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На Кубани гости из Альбиона могли открыть счет уже в дебюте поединка, но Жоржиньо попал в штангу с одиннадцатиметровой отметки. Однако, "синие" сумели забить перед перерывом. Это Каллум Хадсон-Одой пробил с линии штрафной после паса Хаверца, а кипер хозяев неуклюже выпустил мяч в ворота. Во второй половине лондонцы довели счет до разгромного. На 76-й Тимо Вернер уверенно реализовал пенальти за игру рукой. А четырьмя минутами позже немец уже сыграл роль ассистента – комбинация форварда с Пулишичем завершилась пасом на Хакима Зиеша, который продавил защитника и пробил мимо вратаря – 0:3. Добил Краснодар тот же Пулишич, когда на 90-й минуте низом забил Сафонову с острого угла.

Зато в Стамбуле фавориту было совсем нелегко. Башакшехир учел ошибки 1-го тура и выглядел довольно симпатично в противостоянии с ПСЖ. Периодически турецкий гранд навязывал свою игру гостям и создавал возможности у ворот Кейлора Наваса. Однако, реализация постоянно подводила подопечных Окана Бурука. В конце концов, на 64-й минуте Париж забил после хрестоматийного исполнения стандарта – Мбаппе подал с углового точно на голову Мойзе Кину, и молодой итальянец спокойно переправил мяч в угол. Стамбульцы добавили, особенно старался ветеран Демба Ба, но сравнять счет не удавалось. Зато ПСЖ воспользовался своим полумоментом на 79-й: Мбаппе не смог обработать мяч после передачи Сарабии, "полосатый" отскочил к Кину и тот классно забил с разворота. Несмотря на большое желание, размочить счет Башакшехир не сумел.

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