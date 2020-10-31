Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе та хавбек Леандро Паредес відпочиваючи у басейні вирішили перевірити нерви свого одноклубника Марко Верратті.

ПСЖ отримав серйозний козир у перемовинах з Мбаппе

Гравці поцупили телефон у італійського півзахисника і на очах у Марко перекидали смартфон над водою. Судячи з виразу обличчя "потерпілого", він не надто розлютився, але за техніку все ж хвилювався.

Нагадаємо, ПСЖ нещодавно здолав Істанбул Башакшехір (2:0) в рамках другого групового етапу ЛЧ.

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