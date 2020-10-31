Мбаппе з іншими гравцями ПСЖ дражнили Верратті, перекидаючи телефон італійця в басейні – булінг по-паризьки
07:30 - Читать на русском
Футболісти чинного чемпіона Франції володіють своєрідним почуттям гумору.
завершено
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе та хавбек Леандро Паредес відпочиваючи у басейні вирішили перевірити нерви свого одноклубника Марко Верратті.
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Гравці поцупили телефон у італійського півзахисника і на очах у Марко перекидали смартфон над водою. Судячи з виразу обличчя "потерпілого", він не надто розлютився, але за техніку все ж хвилювався.
Нагадаємо, ПСЖ нещодавно здолав Істанбул Башакшехір (2:0) в рамках другого групового етапу ЛЧ.
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