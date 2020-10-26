Руководство ПСЖ определило приоритетом продление контракта со своим звездным форвардом Килианом Мбаппе, действующее соглашение которого рассчитано до лета 2022-го, сообщает AS.

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Новое предложение для Килиана может поколебать в лагере парижан авторитет другой звезды – Неймара, но в ПСЖ не слишком этим обеспокоены, сосредоточившись на талантливом французе. Спортивный директор чемпиона Франции Леонардо заручился поддержкой отца Килиана, который имеет значительное влияние на будущее своего сына, но несмотря на это, последнее слово останется за 21-летним форвардом.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хотел бы продолжить карьеру в Реале, который также заинтересован в подписании француза.

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