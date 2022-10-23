Мбаппе променял мечту на 630 миллионов – рассекречена схема выплат, которой ПСЖ соблазнил звездного француза
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прошлым летом подписал невероятно щедрый контракт.
В конце прошедшего сезона Мбаппе неожиданно подписал новый контракт с ПСЖ, хотя собирался перейти в Реал. В Мадриде об этом уже говорили открыто, и сам футболист неоднократно признавался, что играть за Королевский клуб – его мечта.
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Тем не менее, ПСЖ развернул масштабную кампанию, чтобы удержать свою главную звезду. С Килианом говорил даже президент Франции и катарские владельцы клуба. В конце концов не последнюю роль сыграли условия, предложенные футболисту. Ранее сообщалось, что Мбаппе якобы пообещали влияние на процессы в команде. Однако финансовые рычаги также оказались очень весомыми.
По информации Le Parisien, весь срок контракта Мбаппе обойдется ПСЖ примерно в 630 миллионов евро. В частности, зарплата Килиана составляет 72 млн ежесезонно. Также клуб выплатит 180 млн бонуса только за подписание контракта. Еще для француза предусмотрены дополнительные выплаты за лояльность после каждого летнего трансферного окна – 70+80+90 миллионов.
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Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. С тех пор Килиан сыграл в составе парижской команды 232 матча, в которых забил 180 голов и отдал 90 результативных передач.