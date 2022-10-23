Наприкінці минулого сезону Мбаппе несподівано підписав новий контракт з ПСЖ, хоча збирався перейти в Реал. У Мадриді про це вже говорили відкрито, та й сам футболіст неодноразово зізнавався, що грати за Королівський клуб – його мрія.

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Проте ПСЖ розгорнув масштабну кампанію, щоб втримати свою головну зірку. З Кіліаном говорив навіть президент Франції і катарські власники клубу. Зрештою, не останню роль відіграли умови, які запропонували футболістові. Раніше повідомлялося, що Мбаппе нібито пообіцяли вплив на процеси в команді. Однак фінансові важелі також виявилися дуже вагомими.

За інформацією Le Parisien, увесь термін контракту Мбаппе обійдеться ПСЖ приблизно у 630 мільйонів євро. Зокрема, зарплата Кіліана становить 72 млн щосезону. Також клуб виплатить 180 млн бонусу лише за підписання контракту. Іще для француза передбачені додаткові виплати за лояльність після кожного літнього трансферного вікна – 70+80+90 мільйонів.

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Нагадаємо, Мбаппе виступає за ПСЖ з літа 2017 року. Відтоді Кіліан зіграв у складі паризької команди 232 матчі, у яких забив 180 голів та віддав 90 результативних передач.