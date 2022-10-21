Агент Рафаэла Пимента не сомневается, что когда-то ее клиент Эрлинг Холанд покорит шальную планку трансферного рынка.

"Если сложить вместе его футбольную ценность, его имиджевую ценность, его спонсорскую ценность, то это наверняка составит 1 млрд фунтов стерлингов.

Холанд разрывал соперников еще в 13 лет – вирусное видео с голами звезды

Совершенно нормально сравнивать Эрлинга с Килианом Мбаппе. Вы можете представить, как сейчас формируется рынок. Думаю, Эрлинг станет первым игроком, трансфер которого будет оценен на сумму около 1 миллиарда фунтов стерлингов", – заявила Пимента в интервью Sky Sports.

Напомним, прошлым летом Ман Сити приобрел Холанда у Боруссии Д всего за 60 млн евро благодаря клаусуле. Рекордным футбольным трансфером остается Неймар – ПСЖ отдал Барселоне 222 млн евро в 2015 году.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд