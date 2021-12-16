"Жизненный опыт важнее зарабатывания денег, даже если это важно, потому что у вас есть семья. Прежде всего я жажду открытий, путешествий, встреч с игроками, разными культурами.

ПСЖ не оставляет попыток удержать Мбаппе – вмешались Аль-Хелаифи и Леонардо

В начале моего пути было немного сложно. Это чувство, будто тебя считают драгоценным камнем... Не говоря уже о суммах. Мои родители никогда не говорили мне о сумме контракта. И они неплохо справились, обучая 14-летнего мальчика.

Благодаря этому у меня спокойное отношение к деньгам. Да, деньги – это важно, но это не моя мотивация", – сказал Мбаппе в интервью Paris Match.

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