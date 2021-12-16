Мбаппе признался, что мотивирует его покинуть ПСЖ и уйти в другой клуб
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не склонен выбирать себе клуб, ориентируясь на сумму контракта. Летом француз станет свободным агентом.
"Жизненный опыт важнее зарабатывания денег, даже если это важно, потому что у вас есть семья. Прежде всего я жажду открытий, путешествий, встреч с игроками, разными культурами.
ПСЖ не оставляет попыток удержать Мбаппе – вмешались Аль-Хелаифи и Леонардо
В начале моего пути было немного сложно. Это чувство, будто тебя считают драгоценным камнем... Не говоря уже о суммах. Мои родители никогда не говорили мне о сумме контракта. И они неплохо справились, обучая 14-летнего мальчика.
Благодаря этому у меня спокойное отношение к деньгам. Да, деньги – это важно, но это не моя мотивация", – сказал Мбаппе в интервью Paris Match.
"Погоджуюсь бігати, коли Мессі ходить пішки": Мбаппе – про нову ієрархію в ПСЖ, конфлікт з Неймаром і трансфер в Реал