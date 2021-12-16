Мбаппе зізнався, що мотивує його покинути ПСЖ і піти в інший клуб
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не схильний вибирати собі клуб, орієнтуючись на суму контракту. Влітку француз стане вільним агентом.
"Життєвий досвід важливіший, ніж заробляння грошей, навіть якщо це важливо, тому що у вас є сім'я. Насамперед я жадаю відкриттів, подорожей, зустрічей з гравцями, різними культурами.
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На початку мого шляху було трохи складно. Це почуття, ніби тебе вважають дорогоцінним каменем... Не кажучи вже про суми. Мої батьки ніколи не говорили мені про суму контракту. І вони непогано впоралися, навчаючи 14-річного хлопчика.
Завдяки цьому у мене спокійне ставлення до грошей. Так, гроші – це важливо, але це не моя мотивація", – сказав Мбаппе в інтерв'ю Paris Match.
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