"Життєвий досвід важливіший, ніж заробляння грошей, навіть якщо це важливо, тому що у вас є сім'я. Насамперед я жадаю відкриттів, подорожей, зустрічей з гравцями, різними культурами.

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На початку мого шляху було трохи складно. Це почуття, ніби тебе вважають дорогоцінним каменем... Не кажучи вже про суми. Мої батьки ніколи не говорили мені про суму контракту. І вони непогано впоралися, навчаючи 14-річного хлопчика.

Завдяки цьому у мене спокійне ставлення до грошей. Так, гроші – це важливо, але це не моя мотивація", – сказав Мбаппе в інтерв'ю Paris Match.

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