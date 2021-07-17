Слухов относительно будущего Килиана Мбаппе на фоне отказа продлить контракт с ПСЖ становится все больше.

22-летний француз подпишет контракт с Реалом, сообщает MD со ссылкой на Youtube-блоггера Мохаммеда Хенни, но не уточняет, во время которого трансферного окна это произойдет.

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Ютубер, который известен своими дружескими отношениями с Каримом Бензема, уверяет, что информация из очень надежного источника. СМИ подозревают, что информатором мог стать именно форвард Реала, который находился с Мбаппе в лагере сборной Франции.

Недавно сообщалось, что звезда ПСЖ решил не продлевать действующий до 2022 года контракт со столичным грандом.

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