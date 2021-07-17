Чуток щодо майбутнього Кіліана Мбаппе на фоні відмови продовжити контракт з ПСЖ стає все більше.

22-річний француз підпише контракт з Реалом, повідомляє MD з посиланням на Youtube-блогера Мохаммеда Хенні. Поки не уточнюється, під час якого трансферного вікна це станеться.

Мбаппе хоче, щоб Реал збільшив тиск на ПСЖ задля його трансферу

Ютубер, який відомий своїми дружніми відносинами з Карімом Бензема, запевняє, що інформація з дуже надійного джерела. ЗМІ підозрюють, що інформатором міг стати саме форвард Реала, який перебував з Мбаппе в таборі збірної Франції під час Євро-2020.

Нещодавно повідомлялось, що зірка ПСЖ вирішив не продовжувати чинний до 2022 року контракт зі столичним грандом.

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